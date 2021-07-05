Первым сообщил о путче в СССР: в России умер известный диктор программы "Время"

В России на 75 году жизни скончался бывший ведущий программы "Время" Юрий Петров. Причины смерти российского журналиста не сообщают.

О смерти Петрова сообщила его бывшая коллега вице-президент Союза работников и ветеранов телевидения Алла Данько.

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Данько отметила, что он был хорошим и интеллигентным человеком. По словам Данько, отпевание состоится 6 июля в 11:30 на Калитниковском кладбище, а в 13:00 в крематории Николо-Архангельского кладбища пройдет церемония прощания.

Что известно о Юрии Петрове