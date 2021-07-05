Первым сообщил о путче в СССР: в России умер известный диктор программы "Время"
5 июля 2021 , 11:33Читати новину українською
Источник:инстаграм Алли Данько
В России на 75 году жизни скончался бывший ведущий программы "Время" Юрий Петров. Причины смерти российского журналиста не сообщают.
О смерти Петрова сообщила его бывшая коллега вице-президент Союза работников и ветеранов телевидения Алла Данько.
Важно Умер российский режиссер Владимир Меньшов
Данько отметила, что он был хорошим и интеллигентным человеком. По словам Данько, отпевание состоится 6 июля в 11:30 на Калитниковском кладбище, а в 13:00 в крематории Николо-Архангельского кладбища пройдет церемония прощания.
Что известно о Юрии Петрове
- Он родился 26 февраля 1947 года. Петров работал диктором Центрального телевидения с 1982 по 1995 годы, а также озвучивал и дублировал передачи.
- Юрий Петров был первым, кто сообщил по телевидению о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению в августе 1991 года.