Про смерть Петрова повідомила його колишня колега віцепрезидент Спілки працівників і ветеранів телебачення Алла Данько.
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Данько зазначила, що він був хорошою та інтелігентною людиною. За словами Данько, відспівування відбудеться 6 липня о 11:30 на Калитніковському кладовищі, а о 13:00 в крематорії Ніколо-Архангельського кладовища пройде церемонія прощання.
Що відомо про Юрія Петрова
- Він народився 26 лютого 1947 року. Петров працював диктором Центрального телебачення з 1982 по 1995 роки, а також озвучував і дублював передачі.
- Юрій Петров був першим, хто повідомив по телебаченню про формування Державного комітету з надзвичайного стану в серпні 1991 року.