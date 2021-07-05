Про смерть Петрова повідомила його колишня колега віцепрезидент Спілки працівників і ветеранів телебачення Алла Данько.

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Данько зазначила, що він був хорошою та інтелігентною людиною. За словами Данько, відспівування відбудеться 6 липня о 11:30 на Калитніковському кладовищі, а о 13:00 в крематорії Ніколо-Архангельського кладовища пройде церемонія прощання.

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