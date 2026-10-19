"Потеря даже одного самолета – критическая": военный оценил последствия удара по 6 российским Су-34М

Ракеты "Нептун" поразили шесть российских бомбардировщиков на аэродроме "Борисоглебск" в Воронежской области. Четыре самолета были полностью уничтожены, а еще два получили критические повреждения. Врагу явно больно из-за такого пропущенного удара.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал подполковник, начальник отдела международного военного сотрудничества Командования Сил ТрО Тарас Березовец. По его словам, это колоссальный успех Сил обороны Украины. При этом российские пропагандисты еще и жаловались, что местная ПВО не сбила ни одной ракеты "Нептун".

Как Россия использует Су-34М на фронте?

Как подчеркнул Березовец, Су-34М – основной российский истребитель-бомбардировщик, с которого враг сбрасывает КАБы по линии соприкосновения и прифронтовым украинским городам. Россияне постоянно совершенствуют модули планирования и коррекции, чтобы увеличить дальность поражения.

Потеря каждого такого самолета является критической для врага. Учтем еще и то, что российская авиационная промышленность критически зависит от поставок компонентов западного производства. Если бы не эти запчасти и помощь из Китая, то Россия не смогла бы производить ни КАБы, ни крылатые ракеты, ни баллистические ракеты, ни реактивные дроны,

– подчеркнул Березовец.

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Здесь стоит отметить профессионализм украинских военных, которые провели тщательную разведку. Правильно определенное место, время удара, расположение ПВО помогли добиться такого грандиозного успеха.

Самое главное, что не было ни одного сбития ракет. Об этом уже говорили российские "z-военкоры". Все "Нептуны" достигли цели. Согласитесь, это показатель суперпрофессионализма операторов Военно-морских сил,

– отметил Березовец.

Добавим, что пресс-секретарь Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук подчеркнул, что россияне обычно и запускают по 3 самолета Су-34М в одном направлении, когда сбрасывают КАБы. Поэтому потеря сразу шести бортов является чрезвычайно болезненной для врага.