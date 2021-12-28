В России упал вертолет: экипаж 9 часов ждал помощи на морозе
Источник:"Риа новости"
В российской Удмуртии 27 декабря упал вертолет. В нем было два человека. Поисковая операция длилась около 9 часов, поэтому пилот и пассажир все это время ждали помощи.
Вертолет обнаружили уже вечером. Он был недалеко от села Азино Завяловского района.
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Вертолет принадлежал казанскому предпринимателю. Он облетал и совершил жесткую посадку.
Люди 9 часов ждали помощи
На борту находились пилот Дамир Гафур и его пассажир Илья Хромов. Через час после аварии пилот связался со спасателями. Он назвал приблизительное место аварии и подчеркнул, что им тяжело дышать и очень холодно.
Давайте пошустрее, замерзли,
– сказал Гафуров.
Кроме того, Гафуров успел сообщить детали аварии. Пилот отметил, что в полете вертолет начал вращаться, и он попытался выровнять машину.
Пилот умер на руках у спасателей
Когда спасатели нашли вертолет, два человека были еще живы. Однако, как только Гафурова передали медикам, он умер. Пассажиру оказывают необходимую помощь.
Всего в спасательной операции приняло участие около 300 человек. Привлекли также 81 единицу техники.