В России уже хотят содержать у себя иностранные самолеты

Россия все больше и больше превращается в театр абсурда. Тамошнее министерство транспорта предлагает содержать у себя арендованные иностранные самолеты.

В российских СМИ пишут, что соответствующее постановление даже согласовал тамошний минюст. Также этот документ согласовали другие кремлевские министерства.

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Еще больше абсурдности в постановлении кремлевского министерства в том, что за лизинг самолетов все-таки будут платить. Однако платить минтранспорта хочет в рублях. К такому шагу прибегают в ответ на иностранные санкции.

К слову, российские рубли настолько обесценились, что один рубль не стоит и одного американского цента. По состоянию на 8:00 10 марта курс составляет 137,5 рубля за доллар.

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