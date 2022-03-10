У російських ЗМІ пишуть, що відповідну постанову навіть погодив тамтешній мін'юст. Також цей документ погодили інші кремлівські міністерства.

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Ще більше абсурдності у постанові кремлівського міністерства в тому, що за лізинг літаків таки платитимуть. Однак платити мінтранспорту хоче у рублях. До такого кроку вдаються у відповідь на іноземні санкції.

До слова, російські рублі настільки знецінилися, що один рубль не коштує й одного американського цента. Станом на 8:00 10 березня курс становить 137,5 рубля за долар.

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