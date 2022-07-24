С наклейкой Z: в россии уже начали продавать арбузы из оккупированного Херсона

Оккупанты уже начали торговать украденными арбузами из Херсона. Их заметили на рынке в Краснодаре.

Так, "трофейные" арбузы появились на рынке возле "Городка имени Жукова". В этом микрорайоне живут в основном отставные военнослужащие. Фотографии обнародовали в телеграмм-каналах, передает 24 канал.

Читайте также Может ли освобождение Херсона быть финишной точкой войны: ответ Фейгина

Захватнические символы налепили даже на арбузы

Свои символы захватчики додумались наклеить даже на арбузы. На каждом из них – наклейка с буквой Z. Кроме того, там есть QR-код, ведущий на песню пропагандистских певцов.

Продают ворованные арбузы по 30 рублей за килограмм. С наклейками – более дорогие.



Арбузы на российском рынке / Фото пропагандистских СМИ



Оккупанты продают ворованные арбузы из Херсона / Фото пропагандистских СМИ

ВСУ скоро выгонят оккупантов из Херсона

ВСУ продвигаются в Херсонской области. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, несмотря на наглые заявления оккупантов, процесс освобождения региона продолжается.

Перед тем пресс-секретарь ОК "Юг" заявила, что контрнаступление на Херсонщине продолжается, но оно происходит в условиях тишины.

Украинские военные ежедневно уничтожают вражеские склады оккупантов на Херсонщине. Более того, 19 июля ВСУ ударили по Антоновскому мосту. Если его взорвать, то оккупантам не будет как отступать при наступлении украинских военных. Следовательно, россияне могут оказаться в окружении.

Может заинтересовать – ВСУ в Херсонской области минусовали БТР вместе с оккупантами внутри: видео