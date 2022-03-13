В России уже началось отключение инстаграма: какой регион пострадал первым

"Роскомнадзор" 11 марта заявил, что заблокирует соцсеть Instagram на территории России. Это планировали сделать с 14 марта, однако уже в воскресенье, 13 марта, некоторые россияне не смогли зайти на свою страницу в инстаграм.

Блокировка инстаграм уже началась на далеком востоке России, об этом сообщаются сами россияне.

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У некоторых людей начались "сбои" у входа уже в воскресенье, 13 марта.

При попытке зайти и инстаграм выбивает белый экран и следующее сообщение: "Произошла непредвиденная ошибка. Невозможно загрузить страницу, поскольку произошла ошибка. Чтобы повторить попытку, нажмите кнопку "Повторить".

Сбой при попытке россиян зайти в инстаграм / Соцсети

Решение об отключении соцсети в России принял Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры. Все из-за распространения на площадке призывов к совершению насильственных действий в отношении граждан РФ, в том числе военнослужащих.

Планировалось, что вход в соцсети будет невозможен уже с 11 марта, однако пользователям было предоставлено время на сохранение личной информации.

Добавим, что такой шаг напрямую повлияет на российских блогеров, за которыми следят миллионы людей. Речь идет о почти 1100 инфлюенсерах, пострадавших от этого решения.

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