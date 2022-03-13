Блокування інстаграму вже почалося на далекому сході Росії, про це повідомляють самі росіяни.

До теми Російські блогери після відключення Instagram в істериці

У деяких людей почалися "збої" при вході вже у неділю, 13 березня.

При спробі зайти в інстаграм, вибиває білий екран і таке повідомлення: "Сталася непередбачена помилка. Неможливо завантажити сторінку, оскільки сталася помилка. Щоб повторити спробу, натисніть кнопку "Повторити".

Збій при спробі росіян зайти в інстаграм / Соцмережі

Рішення про відключення соцмережі в Росії ухвалив Роскомнагляд на вимогу Генпрокуратури. Все через поширення на майданчику закликів до скоєння насильницьких дій щодо громадян РФ, зокрема військовослужбовців.

Планувалося, що вхід до соцмережі буде неможливим вже з 11 березня, проте користувачам дали час на збереження особистої інформації.

Додамо, що такий крок безпосередньо вплине на російських блогерів, за якими стежать мільйони людей. Йдеться про майже 1100 інфлюенсерів, які постраждають від цього рішення.

Важливо – У декількох містах України затримали інформаторів Росії: