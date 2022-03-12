Вочевидь, блогери з країни-агресорки не дуже хочуть "перекочовувати" у "вітчизняні" соцмережі. Та хочуть вони того, чи ні, та доводиться переповзати у ВКонтакте та Telegram. Останній, до речі, у Росії блокували ще в 2018 році.

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Блогерка Настя Івлєєва виклала сльозливе фото, у якому написала прощальний пост, де нажалілася про втрачені 6 років своєї блогерської роботи. Дивно, що цей пост швидко зникнув, але скріни, як то кажуть, не горять.

Варто зазначити, що Івлєєва висловлювала свою позицію щодо війни в Україні, але у дуже "делікатній манері" з наголосом, що вона партіотка своєї країни.



Допис Івлєєвої про блокування Instargam / Скриншот телеграм-каналу "Братчик"

А ось інша російська блогерка на ім'я Саша дуже сильно розчарована тим, що Instagram заблокували. Вона аж просльозилася від того, що вона втратила свій дохід. Саша каже, що соцмережа для неї – душа і життя. Напевно вона забула або вдає, що забула, що через її країну українці втрачають і життя, і домівки, і спокій.

Блогерка плаче через блокування Instagram: дивіться відео

Таких реакцій серед російських блогерів чимало. Вони вважають, що страждають, але що важливо, нікого не звинувачують, бо соцмережу заблокувало російське керівництво. Риторика була б іншою, якщо б це зробила сама компанія Meta, якій належить Instargam.

Цікаво, що ж будуть робити ті блогери, які переїхали в Telegram, якщо і його заблокують? Багато хто з блогерів, зокрема й Івлєєва, не дуже задоволені соцмережею ВКонтакті, тому здебільшого запрошують своїх слідкувачів до Telegram. Час покаже.

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