Давят и обещают 5 тысяч долларов: в России вербуют на войну студентов из Африки, – СМИ

В России студентов из Африки вербуют в ЧВК "Вагнера", чтобы отправить на войну против Украины. За отказ угрожают лишить стипендий и повысить стоимость обучения.

Об этом рассказали африканские студенты Южного федерального университета в Ростове-на-Дону, отметили в The Daily Beast.

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В России африканских студентов убеждают воевать против Украины

Официальные лица ЮФУ пытались убедить студентов принять предложение либо от российской армии, либо от ЧВК "Вагнера" и уехать на войну. Интересно, что за участие в боевых действиях на стороне России обещали от 3 до 5 тысяч долларов.

За отказ угрожают повышением оплаты за обучение и лишением стипендий. Такие предложения звучат уже последние три месяца.

Три чиновника, которые встречали нас в нашем общежитии, пытались убедить воевать за Россию. Они сказали, что мы можем недолго повоевать в Украине, заработать столько денег, а потом вернуться в Россию, чтобы продолжить свою учебу. Они несколько раз напоминали нам, что некоторые африканцы уже воюют в Украине и зарабатывают хорошие деньги.

– отметили студенты.

Более того, в ряды оккупантов пытаются завербовать также сотрудники ФСБ. Студенты пожаловались, что к ним часто подходили полицейские или военные в парке.

Куда бы мы ни пошли, люди пытаются убедить нас воевать в Украине. Давление такое сильное,

– подчеркнул студент из Сенегала.

Собеседники The Daily Beast убеждали, что не планируют ехать на войну. Впрочем, отметили, что им известно о других студентах, оказавшихся в финансовой ловушке и рассматривают предложения захватчиков.

На войне в Украине погиб студент из Замбии: что известно

14 ноября в министерстве иностранных дел Замбии сообщили, что 23 сентября в ходе боевых действий в Украине погиб студент из Замбии. Теперь страна Африки требует от России объяснений.

В МИДе отметили, что замбиец изучал ядерную инженерию в Московском инженерно-физическом институте. Парень был осужден и около года просидел в тюрьме.

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