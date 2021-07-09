В России призвали остерегаться пьяных пчел
Пчелы якобы начали пьянеть из-за жары. Мол, из-за высокой температуры воздуха нектар цветов начинает бродить, так что насекомые "хмелеют".
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В пресс-службе Комитета лесного хозяйства Подмосковья объяснили, как отличить пьяную пчелу от трезвой. Пользователи в соцсетях активно обсуждают новость и шутят:
- "А чем пьяные пчелы опаснее трезвых? Агрессивнее становятся?"
- "Власть уже и к пчелам пристала".
- "Пьяные пчелы – горе в семье".
- "В нашей стране (России – 24 канал) даже пчелы пьют".
Поведение насекомого в состоянии алкогольного опьянения якобы не отличается от человеческого. Опьяневшую пчелу якобы "бросает из стороны в сторону" во время полета.
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