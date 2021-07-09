У Росії закликали остерігатись п'яних бджіл

Бджоли начебто почали п'яніти через спеку. Мовляв, через високу температуру повітря нектар квітів починає бродити, то ж комахи "хмеліють".

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У пресслужбі комітету лісового господарства Підмосков'я пояснили, як відрізнити п'яну бджолу від тверезої. Користувачі у соцмережах активно обговорюють новину й жартують:

"А чим п'яні бджоли небезпечніші за тверезих? Агресивнішими стають?"

"Влада вже й до бджіл причепилась".

"П'яні бджоли – горе у сім'ї".

"У нашій країні (Росії – 24 канал) навіть бджоли п'ють".

Поведінка комахи у стані алкогольного сп'яніння начебто не відрізняється від людської. Сп'янілу бджолу нібито "кидає із боку в бік" під час польоту.

Зверніть увагу! За підрахунками українських бджолярів, через сильні морози взимку та забруднене середовище, загинули приблизно 40% вуликів. Це може спричинити екокатастрофу.

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