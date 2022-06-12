В России вместо McDonald's открыли ресторан: из меню, подносов и формы стерли старые символы

Из-за нападения России на Украину все цивилизованные компании стали отказываться от работы у агрессора. Там позакрывались магазины известных брендов, сети ресторанов и многое другое.

Ушел и McDonald's, за которым россияне так плакали и поражались. Власть должна чем-то порадовать население и сразу же сказали, что откроют что-то свое. Мол, больше патриотизма нужно проявлять, передает 24 канал.

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Россияне сделали вид, что заменили McDonald's

Российские пропагандистские медиа наполнились радостными заголовками. Мол, достаточно оплакивать McDonald's, теперь на его месте будет отечественное заведение "Смачно и точка". Об этом они узнали от владельца новой-старой сети Александра Говора.

Более того, тот даже сказал, что франшиза McDonald's в России остановила работу, но он тешит себя, что может войти в новый бренд.

Странно, что россияне утверждают, что заведение новое, хотя сами же при этом и называют его только обновленным McDonald's в России. Говорят, что в меню заведения не будет алкоголя, но вкусы планируют адаптировать в зависимости от региона.

Все по старинке, но без приставки "Мак"

На самом же деле в истории с McDonald's его замены или создания нового заведения, россияне в очередной раз доказали, что на самом деле придумать что-то свое новое и уникальное не способны. Ведь меню вроде бы нового заведения осталось таким же, как и было в McDonald's. Даже не захотели креативить с названиями блюд. У них просто убрали приставку "Мак".

Даже поскупились такие "гордые" россияне купить своим работникам заведения новую форму. Конечно, в стране кризис, санкции со всех сторон, можно и сэкономить и просто одеть их в старую одежду, которая осталась в наследство от McDonald's.

Да и на этом экономить не перестали и тем более не начали думать о новых логотипах и прочем. Ведь из меню, подносов и формы McDonald's просто стерли старые символы. При этом забирать значки должны были сами работники. В диалоге в соцсети те давали советы друг другу, что лучше их оттирает наждачная бумага. Некоторые оттирали по 8 часов.

Как McDonald's уходил из России

Сначала ресторан закрыл заведения, но зарплату сотрудникам обещал сберечь. Все думали, что война закончится быстро и снова можно будет работать, но этого не случилось. Поэтому сеть ресторанов Mcdonald's продала российскую сеть партнеру , текущему лицензиату Александру Говору.

Бизнесмен до этого управлял управляющим 25 ресторанами в России. Теперь рестораны трудятся под новым брендом. Договор купли-продажи предусматривает сохранность рабочих мест за персоналом как минимум 2 года.

При этом, для обычных россиян закрытие Mcdonald's выглядело жалким и трагическим . Был случай, когда мужчина приковал себя к двери заведения для якобы протеста. А в последний день работы заведений к ним выстроились километровые очереди. Из-за истерики россияне продавали в сети даже объедки и упаковки из заведения быстрого питания.

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