В России вновь заговорили о возвращении смертной казни
25 марта 2022 , 08:14Читати новину українською
Источник:Новая газета
Дмитрий Медведев заявил, что нет никаких ограничений для возвращения смертной казни в России после того, как страна вышла из Совета Европы.
По его словам, если "все будет спокойно", то мораторий может остаться.
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Однако "правовые позиции также не являются вечными", поэтому "если что-то изменится в жизни общества, тогда эти правовые позиции также могут быть пересмотрены".
Кроме того, он заявил, что решения Конституционного суда могут меняться, "потому что даже решение Конституционного суда – это не священное писание".
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