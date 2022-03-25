В России вновь заговорили о возвращении смертной казни

Дмитрий Медведев заявил, что нет никаких ограничений для возвращения смертной казни в России после того, как страна вышла из Совета Европы.

По его словам, если "все будет спокойно", то мораторий может остаться.

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Однако "правовые позиции также не являются вечными", поэтому "если что-то изменится в жизни общества, тогда эти правовые позиции также могут быть пересмотрены".

Кроме того, он заявил, что решения Конституционного суда могут меняться, "потому что даже решение Конституционного суда – это не священное писание".

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