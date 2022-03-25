За його словами, якщо "все буде спокійно", то мораторій може залишитися.

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Проте "правові позиції також не є вічними", тому "якщо щось зміниться в житті суспільства, тоді ці правові позиції також можуть бути переглянуті".

Крім того, він заявив, що рішення Конституційного суду можуть змінюватися, "бо навіть рішення Конституційного суду – це не священне письмо".

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