Таку думку висловив екскомандувач сил НАТО в Європі Веслі Кларк. Він говорив із журналістами про всі наявні загрози 24 березня.

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Чому про це говорити зарано

Колишній командувач сказав, зараз говорити про ядерну загрозу трішки передчасно. Бо, найімовірніше, Росія спершу вдасться до використання хімічної зброї.

А щодо того, де вони можуть використати ядерну зброю, то, мабуть, не в Україні. А на плацдармах на якомусь населеному пункті Польщі,

– сказав Кларк.

Він припустив, що саме так держава-терорист може відповісти на допомогу Україні. Мовляв, якщо НАТО допомагатиме нашій країні, постраждає одна з її держав-членів.

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