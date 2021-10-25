В России вооруженные грабители украли у мужчины биткойны более чем на 5 миллионов долларов

В российском Томске произошло нестандартное ограбление. Вооруженная банда заставила местного жителя перечислить им 85 биткойнов, угрожая ему пистолетом.

24-летнего Влада обокрали на 400 миллионов рублей (5 миллионов долларов). Ведь по состоянию на 25 октября стоимость одного биткойна составляет почти 4,4 миллиона рублей.

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Как происходило ограбление

Когда мужчина вышел из своего дома, в подъезде его встретил незнакомец в медицинской маске. Он приставил к голове Влада пистолет и повел его обратно в квартиру. Тогда к нему присоединился еще один злоумышленник. На парня надели наручники и посадили за компьютер. Незнакомцы требовали, чтобы он зашел на сайт криптовалютной биржи и переслал валюту на их кошелек.

У мужчины украли не только криптовалюту

Всего на счету Владислава было 90 биткойнов. Злоумышленники решили "сжалиться" и проявить "щедрость": оставили ему 5 из них.

После этого россиянина бросили на кровать, связали ноги скотчем и приказали "не рыпаться". Его предупредили, что вскоре прибудет "надзиратель". Через какое-то время действительно пришел другой мужчина в медицинской маске. Он находился в квартире до 22:00, но после внезапного звонка быстро покинул дом.

Когда Владислав смог освободиться, то обнаружил, что у него украли не только 400 миллионов рублей в биткойнах. Пропали также ноутбук, айфоны – 11 и 13 PRO, а также российский и заграничный паспорт.