Об этом сообщают российские телеграм-каналы, информирует 24 канал. Также появились соответствующие видео с сиреной.

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В Воронеже раздалась сирена

24 декабря жители Воронежа сообщили о сиренах в нескольких районах города. Они изрядно испугались. Впрочем, местные власти заявили, что якобы никаких угроз в городе нет.

24 декабря около 10:30 по всему региону сработали сирены гражданской обороны. Они звучали в течение 3 минут и были остановлены. Это связано исключительно с тренировкой сил и средств защиты населения. Никакой реальной угрозы населению нет и не наблюдается. Власть принесла извинения всем, для кого подобная тренировка вызвала беспокойство,

– заявили в правительстве Воронежской области.

В Воронеже звучала сирена: смотрите видео

В Белгороде тестируют воздушную тревогу

23 декабря в Белгороде снова завыли сирены. Этот город является областным центром, граничащим с границей Украины.

Ранее стало известно, что в Белгородской области России заявили о создании терробороны. Туда набирают всех желающих, кого не удалось мобилизовать, в том числе больных и пожилых мужчин.

Тем временем в Курской области начали формировать так называемую "народную дружину". Губернатор заявил, что будто проведут очень серьезный отбор в ряды "Патриота".