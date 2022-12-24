Про це повідомляють російські телеграм-канали, інформує 24 канал. Також з’явилися відповідні відео з сиреною.
До теми Після "бавовни" на аеродромі Курська залунали сирени
У Воронежі залунала сирена
24 грудня мешканці Воронежа повідомили про сирени у кількох районах міста. Вони неабияк перелякалися. Втім, місцева влада заявила, що буцімто жодних загроз у місті немає.
24 грудня близько 10:30 по всьому регіону спрацювали сирени цивільної оборони. Вони звучали протягом 3 хвилин та були зупинені. Це пов'язано виключно з тренуванням сил та засобів захисту населення. Жодної реальної загрози населенню немає і не спостерігається. Влада принесла вибачення всім, для кого подібне тренування викликало занепокоєння,
– заявили в уряді Воронезької області.
У Воронежі лунала сирена: дивіться відео
У Бєлгороді тестують повітряну тривогу
23 грудня у Бєлгороді знову завили сирени. Це місто є обласним центром, що межує з кордоном України.
Раніше стало відомо, що у Бєлгородській області Росії заявили про створення тероборони. Туди набирають усіх охочих, кого не вдалось мобілізувати, зокрема хворих та літніх чоловіків.
Тим часом у Курській області почали формувати так звану "народну дружину". Губернатор заявив, що начебто проведуть дуже серйозний відбір до лав "Патріота".