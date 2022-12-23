Про неспокійну ситуацію у російському місті розповів український активіст Сергій Стерненко.

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Він зазначив, що там вчергове тестують сигнали повітряної тривоги.

Так, може, за пару років здогадаються ще в укриття ходити,

– пише Стерненко.

Раніше стало відомо, що у Бєлгородській області Росії заявили про створення тероборони. Туди набирають усіх охочих, кого не вдалось мобілізувати, зокрема хворих та літніх чоловіків.

Тим часом у Курській області почали формувати так звану "народну дружину". Губернатор заявив, що начебто проведуть дуже серйозний відбір до лав "Патріота". Після проходження бойової підготовки, "добровольці" будуть допомагати військовим "захищати територію регіону".

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