Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Олег Саакян. Дело в том, что Россия хочет усиления мобилизации и расширения войны.
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Путин проверяет реакцию россиян
Олег Саакян отметил, что россияне опасаются слова "война". Пока она от них якобы далеко, о мобилизации не объявляют открыто, то российское население поддерживает действия Путина. Однако сейчас Кремлю нужна усиленная мобилизация, поэтому риторика становится более жесткой.
Сейчас там заканчивается мобилизационный резерв. Уже ситуация расширяется с войной. Она находится в фазе долгой войны. Соответственно нужно ее подгонять пропагандой, риторикой и делать политические шаги к современным реалиям. Они это и начинают делать, поэтому и начинают говорить о войне,
– объяснил он.
То, что слово "война" озвучил Песков, означает, что Кремль проверяет реакцию россиян. Если население воспримет это с тревогой, то Путин может сказать, что "Песков погорячился". Если реакция будет положительной, то это станет частью официальной риторики.
Что сказал Песков: главное
- Долгое время Россия официально не говорила, что воюет с Украиной, хотя время от времени даже Путин говорил слово "война". Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков впервые признал, что циничная агрессия России против Украины уже не является "спецоперацией".
- По словам пресс-секретаря Кремля, то, что Россия находится в войне, каждый россиянин должен понимать для собственной "внутренней мобилизации". Также он заявил, что Россия якобы не может допустить существования возле ее границ такой страны, как Украина – причиной этого является желание вернуть оккупированные регионы, включая Крым.
- Однако Песков отметил, что правовой статус так называемой "СВО" де-юре не изменился, но де-факто все это превратилось в войну. То есть Россия не объявляла войну Украине, а до сих пор прикрывается "спецоперацией".