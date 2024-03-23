Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Олег Саакян. Дело в том, что Россия хочет усиления мобилизации и расширения войны.

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Путин проверяет реакцию россиян

Олег Саакян отметил, что россияне опасаются слова "война". Пока она от них якобы далеко, о мобилизации не объявляют открыто, то российское население поддерживает действия Путина. Однако сейчас Кремлю нужна усиленная мобилизация, поэтому риторика становится более жесткой.

Сейчас там заканчивается мобилизационный резерв. Уже ситуация расширяется с войной. Она находится в фазе долгой войны. Соответственно нужно ее подгонять пропагандой, риторикой и делать политические шаги к современным реалиям. Они это и начинают делать, поэтому и начинают говорить о войне,

– объяснил он.

То, что слово "война" озвучил Песков, означает, что Кремль проверяет реакцию россиян. Если население воспримет это с тревогой, то Путин может сказать, что "Песков погорячился". Если реакция будет положительной, то это станет частью официальной риторики.

Что сказал Песков: главное