Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Олег Саакян. Річ у тім, що Росія хоче посилення мобілізації та розширення війни.

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Путін перевіряє реакцію росіян

Олег Саакян зазначив, що росіяни побоюються слова "війна". Поки вона від них нібито далеко, про мобілізацію не оголошують відкрито, то російське населення підтримує дії Путіна. Однак зараз Кремлю потрібна посилена мобілізація, тому риторика стає більш жорсткою.

Наразі там закінчується мобілізаційний резерв. Вже ситуація розширюється з війною. Вона перебуває у фазі довгої війни. Відповідно потрібно її підганяти пропагандою, риторикою та робити політичні кроки до сучасних реалій. Вони це й починають робити, тому й починають говорити про війну,

– пояснив він.

Те, що слово "війна" озвучив Пєсков, означає, що Кремль перевіряє реакцію росіян. Якщо населення сприйме це з тривогою, то Путін може сказати, що "Пєсков погарячкував". Якщо реакція буде позитивною, то це стане частиною офіційної риторики.

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