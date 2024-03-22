Він підкреслив, що Кремль не може допустити існування України на своїх кордонах, яка, за його словами, прагне використати будь-які методи для відбору у Росії анексованого Криму та чотирьох окупованих областей України. Про це Пєсков розповів під час інтерв'ю росЗМІ.

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Заяви Пєскова

Президент Росії спрямовує нашу політику з метою захисту інтересів наших громадян та забезпечення безпеки територій. Ми не можемо допустити загрози на наших кордонах,

– зазначив Пєсков.

На думку речника Путіна, саме Україна становить загрозу для громадян Росії та її територій. З цієї причини Кремль не може собі дозволити, щоб на її кордонах була держава, котра готова в будь-який спосіб відібрати у Росії незаконно анексований Крим та чотири окуповані області України.

Доволі цинічно звучать ці заяви, враховуючи, що найбільша загроза для Росії – вона сама. Так, нещодавно з'явилася інформація, як російські війська завдають ударів керованими авіабомбами по власних територіях. Також в цьому випадку Пєсков може собі пригадати слова російського диктатора "Нравится, не нравится..."

Речник Путіна також наголосив на необхідності захисту мешканців нових (тимчасових) суб'єктів Росії, зокрема тих, які перебувають у зоні конфлікту. Пєсков висловив бажання звільнити території, які буцімто наразі перебувають "де-факто окупованими київським режимом".

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