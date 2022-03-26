Журналисты выяснили, что на Северном флоте РФ из 1 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию вооружения, украли более 692 миллионов рублей в 2013 – 2015 годах.

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О хищении стало известно из-за громкого уголовного дела о взятках. Теперь следствие хочет арестовать бывшего заместителя начальника управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа – капитана Игоря Супрановича.

Как оказалось, благодаря именно его "усилиям" к обслуживанию и ремонту зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Кинжал", "Ураган", "Фортеця" были допущены заводы, руководители которых и обвиняются в хищении более 692 миллионов рублей. Интересно, что у одного из предприятий даже не было лицензии на ремонт радиоэлектронного вооружения.

Фигуранты дела

Соответствующее уголовное дело по факту особо крупного мошенничества расследуется с лета 2019 года. В настоящее время его фигурантами являются:

бывший консультант департамента военно-морского флота АО "Рособоронэкспорт" Андрей Клокоцкий,

начальник службы развития и эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения управления кораблестроения ВМФ Вадим Мовчан,

руководители трех спецзаводов Муталиб Эмиралиев, Замир Ахмедов и Замир Ахмедов.

Причастен к хищению и 51-летний капитан 1-го ранга Игорь Супранович, отвечавший за размещение, учет и контроль выполнения гособоронзаказа в части ремонта боевых кораблей ЗРК "Кинжал", "Оса-М", "Форт", "Фортеця" и других.

Что известно о хищении денег

Из материалов дела следует, что именно к нему осенью 2012 года обратились заместители гендиректора завода "Электроприбор" Николай Коваленко и Александр Абрамов с просьбой помочь в заключении госконтракта на ремонт ЗРК "Форт". За эту услугу офицеру пообещали вознаграждение в размере 5% суммы контракта.

Согласившись, Игорь Супранович, введя в заблуждение руководство, сообщил, что на предложение Минобороны принять участие в аукционе якобы откликнулся только завод "Электроприбор", хотя, по версии следствия, другие возможные исполнители запросы даже не получили.

Так, к сервисному обслуживанию, закупке блоков и составляющих к системам и пусковым установкам Супранович привел завод "Электроприбор", который только на бумаге отремонтировал детали ЗРК, не подлежащие ремонту.

Впоследствии в госконтракты на 2014 год он привел уже три завода: ЗАО "Союз-М", ОАО "Саратовский радиоприборный завод" и "Электроприбор". В 2014 – 2015 годах "Союз-М" обслуживал и ремонтировал ЗРК "Кинжал", "Электроприбор" – ЗРК "Форт" и "Ураган", а Саратовский завод – ЗРК "Оса-М" и "Оса-М2".

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В общей сложности за два года эти три завода заключили с Минобороны госконтракты почти на 1 миллиард рублей. По версии следствия, похищено из них было более 692 миллиона. В декабре 2014 года, как установило следствие, Супранович получил за свои услуги от Абрамова более 16 миллионов рублей.

Известно, что Супранович, Абрамова и Коваленко задержаны во вторник, 22 марта, после серии обысков. Следствие намерено ходатайствовать в суде об аресте всех трех фигурантов.

К слову, в России постепенно заканчиваются крылатые ракеты, так что они будут их беречь, считают американские эксперты. Кроме того, массивные обстрелы не дали оккупантам достичь никаких целей.