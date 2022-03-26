Журналісти з’ясували, що на Північному флоті РФ з 1 мільярда рублів, виділених на модернізацію озброєння, вкрали понад 692 мільйони рублів у 2013 – 2015 роках.

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Про розкрадання стало відомо через гучну кримінальну справу про хабар. Тепер слідство хоче арештувати колишнього заступника начальника управління департаменту Міноборони із забезпечення держоборонзамовлення – капітана Ігоря Супрановича.

Як виявилося, завдяки саме його "зусиллям" до обслуговування та ремонту зенітних ракетних комплексів (ЗРК) "Кинжал", "Ураган", "Фортеця" було допущено заводи, керівників яких і звинувачують у розкраданні понад 692 мільйона рублів. Цікаво, що одне із підприємств навіть не мало ліцензії на ремонт радіоелектронного озброєння.

Фігуранти справи

Відповідна кримінальна справа за фактом особливо великого шахрайства розслідується з літа 2019 року. На даний момент його фігурантами є:

колишній консультант департаменту військово-морського флоту АТ "Рособоронекспорт" Андрій Клокоцький,

начальник служби розвитку та експлуатації ракетно-артилерійського озброєння управління кораблебудування ВМФ Вадим Мовчан,

керівники трьох спецзаводів Муталіб Еміралієв, Замір Ахмедов та Замір Ахмедов.

Причетний до розкрадання і 51-річний капітан 1-го рангу Ігор Супранович, який відповідав за розміщення, облік і контроль виконання держоборонзамовлення в частині ремонту бойових кораблів ЗРК "Кинжал", "Оса-М", "Форт", "Фортеця" та інших.

Що відомо про розкрадання грошей

З матеріалів справи випливає, що саме до нього восени 2012 року звернулися заступники гендиректора заводу "Електроприлад" Микола Коваленко та Олександр Абрамов із проханням посприяти у укладанні держконтракту на ремонт ЗРК "Форт". За цю послугу офіцеру пообіцяли винагороду у розмірі 5% від суми контракту.

Погодившись, Ігор Супранович, ввівши в оману керівництво, повідомив, що на пропозицію Міноборони взяти участь в аукціоні нібито відгукнувся лише завод "Електроприлад", хоча, за версією слідства, насправді інші можливі виконавці запити навіть не отримали.

Так, до сервісного обслуговування, закупівлі блоків і складових до систем та пускових установок Супранович привів завод "Електроприлад", яке лише на папері відремонтувало деталі ЗРК, що не підлягали ремонту.

Згодом до держконтрактів на 2014 рік він привів уже три заводи: ЗАТ "Союз-М", ВАТ "Саратовський радіоприладовий завод" та "Електроприлад". У 2014 – 2015 роках "Союз-М" обслуговував та ремонтував ЗРК "Кинжал", "Електроприлад" – ЗРК "Форт" та "Ураган", а Саратовський завод – ЗРК "Оса-М" та "Оса-М2".

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Загалом за два роки ці три заводи уклали з Міноборони держконтракти майже на 1 мільярд рублів. За версією слідства, викрадено з них було понад 692 мільйонів. У грудні 2014 року, як встановило слідство, Супранович отримав за свої послуги від Абрамова понад 16 мільйонів рублів.

Відомо, що Супрановича, Абрамова та Коваленка затримали у вівторок, 22 березня, після серії обшуків. Слідство має намір клопотати в суді про арешт усіх трьох фігурантів.

До слова, у Росії поступово закінчуються крилаті ракети, тож вони будуть їх берегти, вважають американські експерти. Окрім того, масивні обстріли не дали окупантам досягти жодних своїх цілей.