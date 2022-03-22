В России вспыхнули цистерны на нефтебазе

В российском городе Кстово вспыхнули цистерны на нефтебазе. Известно, что в настоящее время горит 7 емкостей с топливом, принадлежащих структуре "ЛУКойл".

По информации российских СМИ, возгорание на Кстовской нефтебазе возникло при наливе бензовоза. О загоревшихся сразу 7 цистернах сообщили в российском МЧС.

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Некоторые источники сообщают, что по состоянию на 10:10 утра 22 марта жертв и пострадавших нет. Однако удалось ли локализовать пожар – пока точно неизвестно.

Пожар на нефтебазе в России

По предварительной информации, поначалу загорелся бензовоз. Огонь быстро распространился на 6 цистерн.

Впоследствии появилась информация, что ранг пожара ужесточен до третьего уровня опасности. Уже через 20 минут спасательные службы России подтвердили, что загорелись семь цистерн.

Очевидцы снимают на видео пожар. на опубликованных в сети кадрах виден столб густого черного дыма.

В России горит нефтебаза: смотрите видео

В Кстово вспыхнули 7 цистерн: смотрите видео

На нефтебазе "Лукойла" возник масштабный пожар: смотрите видео