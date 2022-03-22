За інформацією російських ЗМІ, займання на Кстовській нафтобазі виникло при наливі бензовозу. Про те, що загорілись відразу 7 цистерн повідомили у російському МЧС.

Схоже У Росії спалахнула масштабна пожежа у військовій частині

Деякі джерела повідомляють, що станом на 10:10 ранку 22 березня жертв та постраждалих немає. Однак чи вдалось локалізувати пожежу – наразі точно не відомо.

Пожежа на нафтобазі у Росії

За попередньою інформацією, спочатку загорівся бензовоз. Вогонь швидко поширився на 6 цистерн.

Згодом з'явилась інформація, що ранг пожежі посилили до третього рівня небезпечності. Уже через 20 хвилин рятувальні служби Росії підтвердили, що загорілись аж сім цистерн.

Очевидці знімають на відео пожежу. на опублікованих у мережі кадрах видно стовб густого чорного диму.

У Росії горить нафтобаза: дивіться відео

У Кстово спалахнули 7 цистерн: дивіться відео

На нафтобазі "Лукойлу" виникла масштабна пожежа: дивіться відео