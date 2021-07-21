В России обострилась ситуация с лесными пожарами: видео

По всей территории российской республики Карелия введен режим чрезвычайного положения. Он продлится с 20 июля по 1 августа 2021 года.

Площадь горящих лесов в республике с понедельника, 19 июля, увеличилась почти на треть.

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Пожары приобрели серьезные масштабы

Лесные пожары, которые вспыхнули еще 9 июля в Челябинской области, до сих пор не утихают.

По состоянию на утро 21 июля действуют 33 очага пожара на территории площадью 7 тысяч гектаров. Власти также собирались эвакуировать жителей поселка Найстенъярви, однако пожарным удалось погасить огонь, который приближался к населенному пункту. Но режим чрезвычайной ситуации сохранен.

Также из-за дыма ограничили движение на федеральной трассе.

С начала пожароопасного сезона в Карелии вспыхнуло 250 пожаров на площади почти 9 тысяч гектаров.

Сейчас с огнем борются 700 человек, 150 единиц техники и два вертолета. Дополнительно планируют задействовать 100 военных.

От пожаров накануне сильно пострадала Якутия. Там огонь охватил больше 858 тысяч гектаров.