В России выстроились огромные очереди в Jysk в последний день его работы

31 марта – последний день работы сети Jysk в России. Ситуация в магазинах такая же, как и в IKEA, которая вышла из российского рынка в начале полномасштабной войны – толпы россиян, которые пытаются купить что-то для дома.

Выход Jysk из России вызвал такой же ажиотаж, как и отказ других крупных компаний сотрудничать со страной-агрессором. И вместо того, чтобы выходить на протесты против власти россияне выстраиваются в очереди, чтобы урвать себе хотя бы кусочек "западной" жизни.

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В московском магазине Jysk в последний день работы собралась гигантская очередь – люди сметают все с полок, хотя на многих товарах нет ценников. Наибольшим спросом пользуются полотенца и постельное белье.

Россияне создают очереди в магазинах Jysk / Фото российских СМИ

Ранее датская компания Jysk временно закрыла магазины в России. Теперь сеть полностью прекращает работу в России, как и масса цивилизованных брендов, которые не хотят поддерживать войну.

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