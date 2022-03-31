Вихід Jysk з Росії викликав такий же ажіотаж, як і відмова інших великих компаній співпрацювати з країною-агресором. Та замість того, щоб виходити на протести проти влади росіяни вишуковуються в черги, щоб вирвати собі хоча б шматочок "західного" життя.

До теми JYSK повністю припиняє роботу в Росії

У московському магазині Jysk в останній день роботи зібралася гігантська черга – люди змітають усе з полиць, хоча на багатьох товарах вже немає цінників. Найбільший попит мають рушники та постільна білизна.

Росіяни створюють черги у магазинах Jysk / Фото російських ЗМІ

Раніше данська компанія Jysk тимчасово зачинила магазини в Росії. Тепер мережа повністю припиняє роботу в Росії, як і багато цивілізованих брендів, які не хочуть підтримувати війну.

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