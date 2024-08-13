Об этом пишет ряд российских телеграм-каналов. Сейчас мужчин якобы разыскивает полиции, передает 24 Канал.

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Плакаты с лозунгом "Украина, вперед на Москву" появились в России

В сети пишут, что в Москве утром 10 августа двое неизвестных мужчин повесили плакат с лозунгом "Украина, вперед на Москву". Они вывесили его на заборе возле железнодорожного пути на Колодезной улице.

Мужчин, которые вывешивали плакат, сняли на видео и опубликовали в сети. На кадрах видно, что на рисунке изображен мужчина, который сидит на свинье, и призывает отправиться на Москву.

Мужчины вывесили плакат с лозунгом "Украина, вперед на Москву": смотрите видео

Местные жители сразу вызвали на место полицию, которая сняла плакат. Сейчас мужчин продолжают искать правоохранители.

Вместе с тем, ряд российских телеграмм-каналов сообщает, что похожие плакаты появились и в других российских городах. В частности их заметили в Санкт-Петербурге, Твери, Смоленске и Калуге.