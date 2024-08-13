Такое мнение в эфире 24 Канала высказал российский политтехнолог Аббас Галлямов, напомнив, что разведка сообщала, что на границе наблюдается концентрация войск. Значит, кто-то на определенном уровне решил не относиться к этому серьезно.

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Вероятно, что виноватым могут сделать Герасимова

По мнению Галлямова, кто-то в российском военном командовании мог подумать, что у границы в начале августа сосредоточились бойцы РДК или Легиона "Свобода России". То есть, думая, что там максимум 100 военных, которые постреляют и поедут обратно. Политтехнолог предположил, что в России решили не суетиться из-за этого, чтобы не ослаблять наступление в Донецкой области.

Если решение так отнестись к ситуации было у Герасимова и он по этому поводу не советовался с Путиным, то шансы, что его накажут, растут. А если он перестраховался и спрашивал у Путина, что делать, а решение не реагировать принял сам Путин, тогда вероятность, что Герасимова накажут – значительно меньше,

– считает Галлямов.

Путин хитрый диктатор и понимает риски

Политтехнолог отметил, хотя Путин и является диктатором, однако он хитрый и к своему окружению старается быть справедливым. Ведь осознает, если будет со своими людьми вести себя, как самодур, то назреет мятеж против него.

Галлямов прогнозирует, что после событий на Курщине у других генералов будет опасение пропустить "новый Курск". Если сейчас Герасимова накажут, то этот страх будет подавлять всех вокруг.

"Чтобы не повторить судьбу Герасимова, другие, увидев одного украинского десантника в лесу на границе с Ростовской, Воронежской, или другой областью, будут сразу перебрасывать туда лишнюю дивизию. Путину кого-то надо наказать, но это будет иметь негативные последствия. Он находится в ситуации, когда у него нет хорошего решения. Это доказательство того, что конец приближается", – уверен политтехнолог.

В Кремле не хватает организованности

В российских пабликах появилась информация, что якобы Путин отправил в Курскую область генерала Дюмина, который будет командовать там контртеррористической операцией (КТО). Галлямов считает, что это может свидетельствовать о недоверии российского диктатора к генштабу.

Возможно, Путин как раз и поставит Дюмина на место Герасимова. Но эта информация до сих пор официально не подтвердилась, может, это решение неокончательное. В России продолжается внутренняя суматоха. Все это накладывается и на вчерашнее странное выступление Путина,

– озвучил Галлямов.

В Кремле, по словам российского политтехнолога, пока не хватает организованности в своем поведении, а стратегии оптимальных действий в сложившейся ситуации, российский диктатор не видит. Ведь, по мнению Галлямова, если бы она была, Путин ее бы реализовывал.