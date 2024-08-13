Таку думку в етері 24 Каналу висловив російський політтехнолог Аббас Галлямов, нагадавши, що розвідка повідомляла, що на кордоні спостерігається концентрація військ. Значить, хтось на певному рівні вирішив не ставитись до цього серйозно.

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Ймовірно, що винуватим можуть зробити Герасимова

На погляд Галлямова, хтось в російському військовому командуванні міг подумати, що біля кордону на початку серпня зосередились бійці РДК чи Легіону "Свобода Росії". Тобто, думаючи, що там максимум 100 військових, які постріляють й поїдуть назад. Політтехнолог припустив, що в Росії вирішили не метушитися через це, аби не послаблювати наступ на Донеччині.

Якщо рішення так поставитись до ситуації було в Герасимова і він з цього приводу не радився з Путіним, то шанси, що його покарають, зростають. А якщо він перестрахувався і запитував у Путіна, що робити, а рішення не реагувати прийняв сам Путін, тоді ймовірність, що Герасимова покарають – значно менша,

– вважає Галлямов.

Путін хитрий диктатор і розуміє ризики

Політтехнолог наголосив, хоча Путін і є диктатором, однак він хитрий і до свого оточення старається бути справедливим. Адже усвідомлює, якщо буде зі своїми людьми поводитися, як самодур, то назріє заколот проти нього.

Галлямов прогнозує, що після подій на Курщині в інших генералів буде побоювання пропустити "новий Курськ". Якщо зараз Герасимова покарають, то цей страх буде пригнічувати всіх навкруги.

"Аби не повторити долю Герасимова, інші, побачивши одного українського десантника в лісі на кордоні з Ростовською, Воронезькою, або іншою областю, будуть одразу перекидати туди додаткову дивізію. Путіну когось треба покарати, але це матиме негативні наслідки. Він перебуває в ситуації, коли в нього немає гарного рішення. Це доказ того, що кінець наближається", – впевнений політтехнолог.

В Кремлі не вистачає організованості

В російських пабліках з'явилась інформація, що начебто Путін відправив на Курщину генерала Дюміна, який буде командувати там контртерористичною операцією (КТО). Галлямов вважає, що це може свідчити про недовіру російського диктатора до генштабу.

Можливо, Путін як раз і поставить Дюміна на місце Герасимова. Але ця інформація досі офіційно не підтвердилася, може, це рішення неостаточне. В Росії триває внутрішня метушня. Все це накладається і на вчорашній дивний виступ Путіна,

– озвучив Галлямов.

В Кремлі, зі слів російського політтехнолога, наразі не вистачає організованості у своїх діях, а стратегії оптимальних дій в ситуації, яка склалася, російський диктатор не бачить. Адже, на думку Галлямова, як би вона була, Путін її б реалізовував.