Про це пише низка російських телеграм-каналів. Нині чоловіків буцімто розшукує поліції, передає 24 Канал.

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Плакати з гаслом "Україна, вперед на Москву" з'явилися у Росії

У мережі пишуть, що у Москві вранці 10 серпня двоє невідомих чоловіків повісили плакат із гаслом "Україна, вперед на Москву". Вони вивісили його на паркані біля залізничної колії на Колодязній вулиці.

Чоловіків, які вивішували плакат, зняли на відео та опублікували у мережі. На кадрах видно, що на малюнку зображено чоловіка, який сидить на свині, й закликає вирушити на Москву.

Чоловіки вивісили плакат з гаслом "Україна, вперед на Москву": дивіться відео

Місцеві жителі відразу викликали на місце поліцію, яка зняла плакат. Нині чоловіків продовжують шукати правоохоронці.

Разом з тим, низка російських телеграм-каналів повідомляє, що схожі плакати з'явилися й в інших російських містах. Зокрема їх помітили у Санкт-Петербурзі, Твері, Смоленську та Калузі.