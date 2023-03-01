Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, помимо лишения свободы нарушителям грозит и другие виды наказаний.
Смотрите также Россияне обвиняют в подготовке химатаки: ISW предположил, откуда растут ноги нового ужаса
В частности, нарушителям угрожают:
- штрафы до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет,
- или исправительные или принудительные работы до пяти лет,
- или лишение свободы сроком до 15 лет.
По словам Володина, эта законодательная инициатива якобы "защитит" всех воюющих в Украине оккупантов.
Предусматривающие правки
Согласно поправкам, "любое публичное распространение заведомо ложной информации, а также публичные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил России, добровольческих формирований, организаций и лиц, способствующих выполнению возложенных на ВС РФ задач, являются недопустимыми".
Володин отметил, что второе чтение документа запланировано уже на 2 марта. А третье, итоговое, чтение – 14 марта.
Семьям погибших российских окупантов дают лед и дрова.
Россия не перестает удивлять уровнем поддержки семей тех, кого отправили на верную гибель в Украину. Однако теперь в Москве думают, не слишком ли дают этим людям. Такое заявление выдал полномочный представитель Путина в Уральском округе Владимир Якушев на встрече с мобилизованными в Свердловской области.
По словам Владимира Якушева, помощь семьям тех, кто с высокой вероятностью уже не вернется в Россию, должна быть якобы не навязчивой и излишней. То есть семьи мобилизованных не должны получать слишком много дров, полотенец или баранов. Не нужно баловать россиян.