Про це розповів спікер Держдуми В'ячеслав Володін. За його словами, крім позбавлення волі, порушникам загрожує й інші види покарань.
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Зокрема, порушникам загрожують:
- штрафи до п'яти мільйонів рублів або в розмірі заробітної плати чи іншого доходу засудженого за період до п'яти років,
- або виправні чи примусові роботи до п'яти років,
- або позбавлення волі на строк до 15 років.
За словами Володіна, ця законодавча ініціатива нібито "захистить" усіх окупантів, які воюють в Україні.
Що передбачають правки
Згідно з поправками, "будь-яке публічне поширення завідомо неправдивої інформації, а також публічні дії, спрямовані на дискредитацію збройних сил Росії, добровольчих формувань, організацій та осіб, що сприяють у виконанні покладених на ЗС РФ завдань, є неприпустимими".
Володін зазначив, що друге читання документа заплановане вже на 2 березня. А третє, підсумкове, читання – на 14 березня.
Сім'ям загиблих російських окупантів дають лід та дрова
Росія не перестає дивувати рівнем "підтримки" родин тих, кого відправили на вірну загибель в Україну. Однак тепер у Москві думають, чи не забагато дають цим людям. Таку заяву видав повноважений представник Путіна в Уральському окрузі Владімір Якушев на зустрічі з мобілізованими у Свердловській області.
За словами Владіміра Якушева, допомога родинам тих, хто з високою ймовірністю вже не повернеться до Росії, має бути нібито не нав'язливою та зайвою. Тобто родини мобілізованих не мають отримувати забагато дров, рушників чи баранів. Не потрібно балувати росіян.