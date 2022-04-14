В России за провал войны арестовали 20 генералов, – Невзлин

Российский оппозиционер в изгнании Алексей Невзлин заявил, что за провал войны на Украине арестовали 20 генералов Минобороны России.

По словам Невзлина, все арестованные в России генералы – штабные.

К теме Глав двух общин на Луганщине подозревают в госизмене: им уже объявили подозрения

Почему генералов арестовали? Российский оппозиционер в изгнании назвал причину их ареста. Мол, все из-за хищения средств, которые выделяли на подготовку украинского руководства и населения к "торжественной встрече армии освободителей".

По словам Невзлина, с 2014 года было украдено около 10 миллиардов долларов, выделенных Владимиром Путиным на подготовку блицкрига.

Кроме того, российский оппозиционер в изгнании сообщил, что бывший советник президента России Владислав Сурков сейчас находится под домашним арестом, его подозревают в хищении денег, выделенных на подготовку к войне.

К слову, украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов и их технику. По состоянию на 14 апреля враг потерял уже 19 900 своих бойцов, 753 танка и 1 968 боевых бронированных машин.

Интересно – ВСУ 15-й раз успешно ударили по Чернобаевке: смотрите видео