Это 24 Каналу отметил эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко. Он предположил, ждать ли бунт в поддержку Гиркина.

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"Технология" ФСБ

Российский режим создал Гиркина как своеобразный "громоотвод", считает Жовтенко. Он нужен был для того, чтобы в случае необходимости "оттянуть" на себя так называемых ура-патриотов в России. Поскольку в окружении Путина ясно понимали: затяжная война рано или поздно поднимет непростые вопросы для самого российского диктатора.

Гиркин был "технологией" ФСБ для того, чтобы поставить "говорящую голову", которая бы говорила правильную критику, принимаемую этим российским ура-патриотическим населением. Но с другой стороны была максимально контролируема,

– объяснил эксперт по международной безопасности.

Впрочем, после мятежа Пригожина все "контролируемые элементы" стали выпадать из рук Путина. Это произошло непосредственно и с Гиркиным.

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Поддержка населения

Гиркину не стоит ждать поддержки населения, особенно со временно оккупированных территорий. Если там и произойдет бунт, то скорее всего из-за экономических проблем.

"За 8 лет эти регионы в гуманитарном смысле уничтожили. Начиная от уровня жизни населения, заканчивая промышленным комплексом. Недавно они заявили, что еще 9 шахт у них "экономически нецелесообразны". Учитывая то, что они их медленно затапливали и выкачивали все ресурсы, которые могли все эти годы", – предположил Жовтенко.

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