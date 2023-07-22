Це 24 Каналу зазначив експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко. Він припустив, чи чекати бунт на підтримку Гіркіна.
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"Технологія" ФСБ
Російський режим створив Гіркіна, як своєрідний "громовідвід", вважає Жовтенко. Він був потрібний для того, щоб у разі необхідності "відтягнути" на себе так званих ура-патріотів в Росії. Оскільки в оточенні Путіна чітко розуміли: затяжна війна рано чи пізно підніме непрості питання для самого російського диктатора.
Гіркін був "технологією" ФСБ для того, щоб поставити "говорящу голову", яка б говорила правильну критику, яка б приймалася оцим російським ура-патріотичним населенням. Але з іншого боку була максимально контрольована,
– пояснив експерт з міжнародної безпеки.
Утім, після заколоту Пригожина усі "контрольовані елементи" почали випадати з рук Путіна. Це сталося безпосередньо і з Гіркіним.
Тарас Жовтенко про затримання Гіркіна: дивитись відео
Підтримка населення
Гіркіну не варто чекати на підтримку населення, особливо з тимчасово окупованих територій. Якщо там і станеться бунт, то швидше за все через економічні проблеми.
"За 8 років ці регіони в гуманітарному сенсі знищили. Починаючи від рівня життя населення, закінчуючи промисловим комплексом. Нещодавно вони заявили, що ще 9 шахт у них "економічєски нецелєсообразни". Враховуючи те, що вони їх повільно затоплювали і витягували усі ресурси, які могли усі ці роки, такий наслідок зрозумілий", – припустив Жовтенко.
Затримання Гіркіна в Росії: основне
- Ігоря Гіркіна затримали пообіді 21 липня в Росії. За попередніми даними, затримання проводилося за заявою колишнього співробітника ПВК "Вагнера". За словами його дружини, терористу висунули звинувачення за статтею "Екстремізм".
- Терористу і воєнному злочинцю Ігорю Гіркіну загрожує до 5 років позбавлення волі. Наразі він перебуватиме у СІЗО до 18 вересня, згідно з рішенням суду.
- Також в Росії затримали так званого "колишнього народного губернатора" Донецької області Павла Губарєва. Він прийшов до будівлі суду, куди привезли Гіркіна, і вимагав відпустити його.