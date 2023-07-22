Про це 24 Каналу відзначив колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він припустив хто міг дати безпосередню вказівку на арешт.
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"Я думаю, раніше керуванням діяльністю Гіркіна займалися не нижче рівня заступника директора ФСБ. Можливо, і сам директор", – додав колишній співробітник СБУ.
"Замовлення Кремля"
Останній час риторика Гіркіна пішла в інший бік, але його можна було "прикрити", вважає Ступак. Утім, тут була безпосередня вказівка Кремля, щоб розібратися з ним.
"При чому дуже жорстко розібратися. До речі, мережею "гуляють" документи, де з Гіркіним треба розбиратися дуже серйозно – терміново і швидко затримати. Йде робота з нейтралізації тих, хто має бодай невеличкий рівень нелояльності", – відзначив він.
Іван Ступак про затримання Ігоря Гіркіна: дивитись відео
Так, майже місяць не видно генерала Суровікіна, який за припущеннями наразі перебуває в одному з московських СІЗО. Натомість Євгєній Пригожин, який організував хоч і невдалий, але все ж похід на Москву, ліквідував російських військових і знищив техніку, вільний.
Це означає, що держава не знає як реагувати. Всі наближені до Кремля кажуть: його ліквідують, намагаючись показати, що їхній дід щось вирішує. Але дід боїться ухвалити рішення,
– наголосив Ступак.
Він припускає, що у Путіна є певний пієтет до Пригожина з негативним відтінком. І той хоче використати його для чогось у майбутньому.
"Пригожин покидьок, але харизматичний. І саме він дав результат на війні. Не російська армія. Так, з безумною кількістю загиблих вагнерівців і знищеної техніки, але він робив. Можливо, Путін хоче зберегти цього Пригожина на майбутнє", – припустив ексспівробітник СБУ.
Затримання Ігоря Гіркіна: останні новини
- Гіркіна можуть посадити за грати, оскільки він пішов далі просто критики Кремля. Фактично він грав проти Путіна, намагаючись показати те, що він не підходить на роль президента.
- Протистояння між вежами Кремля переходить в активну фазу. Це хороші новини, зазначають в українській розвідці. Важливо, що раніше такі процеси відбувалися приховано, але тепер вони виходять назовні.
- Британська розвідка припускає, що затримання Ігоря Гіркіна, ймовірно, підтримують не всі у Росії. Це може розлютити його прихильників серед військкорів та військових.