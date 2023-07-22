Про це 24 Каналу відзначив колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він припустив хто міг дати безпосередню вказівку на арешт.

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"Я думаю, раніше керуванням діяльністю Гіркіна займалися не нижче рівня заступника директора ФСБ. Можливо, і сам директор", – додав колишній співробітник СБУ.

"Замовлення Кремля"

Останній час риторика Гіркіна пішла в інший бік, але його можна було "прикрити", вважає Ступак. Утім, тут була безпосередня вказівка Кремля, щоб розібратися з ним.

"При чому дуже жорстко розібратися. До речі, мережею "гуляють" документи, де з Гіркіним треба розбиратися дуже серйозно – терміново і швидко затримати. Йде робота з нейтралізації тих, хто має бодай невеличкий рівень нелояльності", – відзначив він.

Іван Ступак про затримання Ігоря Гіркіна: дивитись відео

Так, майже місяць не видно генерала Суровікіна, який за припущеннями наразі перебуває в одному з московських СІЗО. Натомість Євгєній Пригожин, який організував хоч і невдалий, але все ж похід на Москву, ліквідував російських військових і знищив техніку, вільний.

Це означає, що держава не знає як реагувати. Всі наближені до Кремля кажуть: його ліквідують, намагаючись показати, що їхній дід щось вирішує. Але дід боїться ухвалити рішення,

– наголосив Ступак.

Він припускає, що у Путіна є певний пієтет до Пригожина з негативним відтінком. І той хоче використати його для чогось у майбутньому.

"Пригожин покидьок, але харизматичний. І саме він дав результат на війні. Не російська армія. Так, з безумною кількістю загиблих вагнерівців і знищеної техніки, але він робив. Можливо, Путін хоче зберегти цього Пригожина на майбутнє", – припустив ексспівробітник СБУ.

Зазначимо, Ігоря Гіркіна затримали пообіді 21 липня. Його дружина заявила, що терористу висунули звинувачення за статтею "Екстремізм". Перед цим російські пропагандисти звинувачували Гіркіна у підготовці заколоту проти Кремля. Яскравим моментом став його виступ, де він назвав Путіна ганчіркою і наказав "заткнутися".

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