Таку думку 24 Каналу озвучив ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, Гіркін пішов тією ж дорогою, що Євгєній Пригожин.

До теми Критикував Путіна та не доїхав до фронту: чим "відзначився" терорист Гіркін, якому світить тюрма

"Його можуть посадити, бо він пішов дорогою Пригожина. Він пішов далі, ніж просто критика армії. Він практично почав політичну діяльність, коли створив "Клуб розсерджених патріотів". Це політична партія, у якої були політичні амбіції на наступний рік. Це передвиборча кампанія Гіркіна", – сказав Жирнов.

Ідеологічна програма Гіркіна

Жирнов зазначив, що фактично Гіркін проводив передвиборчу кампанію, щоб показати росіянам: Путін не підходить на роль президента, а він зможе краще керувати Росією.

Звичайно, у цьому сенсі він перейшов "червону лінію", як Пригожин. Гіркін перестав просто критикувати конкретні армійські недоліки. Він почав критикувати Путіна з політичної точки зору як систему, яка не працює та яку потрібно замінити,

– зауважив він.

Гіркін постійно робив заяви, що російська армія погано воює, оборонний комплекс погано виготовляє снаряди та техніку для війни. Він мало не закликав скинути усіх та поставити його. Терорист запевняв росіян, що він вів би війну проти України набагато жорсткіше.

"Це ідеологічна програма Гіркіна. У Путіна нема ідеологічної програми. У нього постійно змінюються пояснення, навіщо була ця так звана "спецоперація". Гіркін дуже небезпечний критик для Путіна", – додав ексагент КДБ.

Жирнов про затримання Гіркіна: дивіться відео

У Росії затримали Гіркіна: головне