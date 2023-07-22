У розвідці Британії нагадали, що Гіркін відігравав важливу роль у війні Росії на Донбасі з 2014 року і провів кілька місяців на передовій у 2022 році.
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У Росії сильно ослабло табу на неприховану критику режиму Путіна
Гіркін давно критикує ведення війни міністерством оборони Росії. Однак, як пише британська розвідка, останніми часом його висловлювання перейшли в пряму критику Путіна та його перебування при владі.
"Хоча Гіркін не соратник ПВК "Вагнера", він, скоріш за все, був готовий перейти нові межі у своїй публічній критиці лише на тлі невдалого заколоту лідера групи "Вагнера" Євгєнія Пригожина у червні 2023 року. Табу на неприховану критику режиму Путіна вочевидь сильно ослабло", – відзначає розвідка.
Аналітики допускають, що затримання Гіркіна розлютить його прихильників у спільноті російських "військкорів", як і частину військових – серед яких він переважно має імідж проникливого військового аналітика і патріота.
У Росії затримали Гіркіна-Стрєлкова: головне
- Зранку 21 липня російські ЗМІ повідомили про затримання Гіркіна за статтею про "екстремізм". Терориста вивели з дому "під руки" і повезли в невідомому напрямку.
- Гіркіна відправили на допит, а також провели обшуки в його помешканні у Москві. Суд заарештував Гіркіна-Стрєлкова на два місяці: він буде в СІЗО до 18 вересня.
- На затримання Гіркіна вже відреагували в українській розвідці. Представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що Гіркін догрався. Юсов зазначив, що Гіркін не був самостійним гравцем. Це, за його словами, вказує на те, що протистояння веж Кремля переходить в активну фазу.
- Аналітики ISW припускають, що затримання Гіркіна може бути публічним проявом зміни балансу сил між угрупованнями Кремля, ймовірно, на шкоду ФСБ, у якій служив терорист.