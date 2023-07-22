В разведке Британии напомнили, что Гиркин играл немаловажную роль в войне России на Донбассе с 2014 года и провел несколько месяцев на передовой в 2022 году.
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В России сильно ослабло табу на нескрываемую критику режима Путина
Гиркин давно критикует ведение войны министерством обороны России. Однако, как пишет британская разведка, в последнее время его высказывания перешли в прямую критику Путина и его пребывание у власти.
"Хотя Гиркин не соратник ЧВК "Вагнера", он, скорее всего, был готов перейти новые границы в своей публичной критике лишь на фоне неудачного мятежа лидера группы "Вагнера" Евгения Пригожина в июне 2023 года. Табу на нескрываемую критику режима Путина явно сильно ослабло", – отмечает разведка.
Аналитики допускают, что задержание Гиркина разозлит его сторонников в сообществе российских "военкоров", как и часть военных – среди которых он преимущественно имеет имидж проницательного военного аналитика и патриота.
В России задержали Гиркина-Стрелкова: главное
- Утром 21 июля российские СМИ сообщили о задержание Гиркина по статье об "экстремизме". Террориста вывели из дома "под руки" и увезли в неизвестном направлении.
- Горкина отправили на допрос, а также провели обыски в его доме в Москве. Суд арестовал Гиркина-Стрелкова на два месяца: он будет в СИЗО до 18 сентября.
- На задержание Гиркина уже отреагировали в украинской разведке. Представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что Гиркин доигрался. Юсов отметил, что Гиркин не был самостоятельным игроком. Это, по его словам, указывает на то, что противостояние башен Кремля переходит в активную фазу.
- Аналитики ISW предполагают, что задержание Гиркина может быть публичным проявлением изменения баланса сил между группировками Кремля, вероятно, в ущерб ФСБ, в котором служил террорист.