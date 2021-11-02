В России задержали одного из самых известных русскоязычных хакеров: он находится в розыске США

Российские правоохранители задержали одного из самых известных русскоязычных хакеров в мире Сергея Павловича. 38-летнего гражданина Беларуси схватили в Санкт-Петербурге.

В США, где Павловича объявили в розыск, ему грозит пожизненный срок. Все из-за того что мужчину обвиняют по делу о крупнейшей краже персональных данных в истории.

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Чем известен Сергей Павлович

Хакер специализируется на похищении чужих банковских карточек. В 2009 году его приговорили в Минске к 10-летнему заключению за:

кражу с использованием компьютерной техники,

продажу поддельных банковских карт,

распространение порнографии.

После выхода из тюрьмы в 2015 году мужчина стал экспертом по кибербезопасности, написал книгу "Как я украл миллион" и ведет ютуб-канал с 500 тысячами подписчиков.

По какому делу арестовали Павловича

Сергей Павлович находится в розыске в США по делу о причастности к краже данных более 170 миллионов банковских карт. Они были похищены из американских интернет-магазинов еще в середине 2000-х годов.

По этому делу в 2008 году приговорили к 20-летнему заключению создателя биржи кардеров американца Альберта Гонсалеса. ФБР объявляла Павловича в розыск по этому делу. Однако сейчас его нет в списке бюро, разыскиваемых на сайте.