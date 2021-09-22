В России заявили, что Грузия "потеряла биологический суверенитет"

В Российской Федерации заявили, что Грузия якобы потеряла биологический и эпидемиологический суверенитет. А это в результате "представляет угрозу для Москвы".

Руководительница Роспотребнадзора Анна Попова считает, что лаборатория Лугара в Грузии имеет очень высокие риски для России.

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Заявления России о "потерянном биологическом суверенитете" Грузии

Это происходит в стране, в которой, на мой взгляд, утерян биологический и эпидемиологический суверенитет. Это, конечно, очень высокие риски для нас,

– заявила Попова.

Говорится об Исследовательском центре общественного здравоохранения имени Лугара в пригороде Тбилиси. В России думают, что там якобы расположено медицинское исследовательское подразделение Сухопутных войск США, которое изучает "особо опасные инфекционные болезни".

В то же время грузинские власти опровергают такие заявления российской стороны. В Тбилиси заявляют, что лаборатория занимается только научной работой.

К слову, это не первые "обвинения" Москвы этого центра. В 2020 году заявляли, что там с помощью США в лаборатории якобы исследуют способность насекомых переносить заболевания.

Предыдущие похожие высказывания россиян

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сказал, что на территории стран СНГ якобы работают лаборатории по созданию биологического оружия. Свою деятельность они осуществляют "в интересах США". В то же время, утверждал Патрушев, что такие лаборатории якобы есть и в Украине.