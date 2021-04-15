В России заявили, что "Северный поток-2" могут запустить уже этим летом
В России собираются уже этим летом достроить газопровод "Северный поток-2". Кроме того, Кремль даже планирует запустить первые объемы газа в сторону Германии.
Источник:24 канал
Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный считает, что до конца лета все работы будут завершены. Он сказал это на встрече с депутатами Бундестага Германии, пишут российские СМИ.
Кстати "Северного потока-2" – не будет, – дипломат США о новых возможных санкциях против России
Мы очень надеемся, что к концу лета все работы по проекту, по подаче газа будут закончены и до конца лета есть надежда, что Германия по этому газопроводу может получить первый газ,
– заявил Завальный.
Какова позиция Германии
Немецкие власти не слишком критически относятся к "Северному потоку-2". В частности, в марте СМИ писали, что немецкое правительство пообещало США усилить поддержку Украины. Зато просили дать возможность завершить строительство "Северного потока-2".
"Северный поток-2": что нужно знать
- Россия строит "Северный поток-2" для транспортировки газа из России в Европу в обход Украины.
- Из-за санкций США работы прекращали, однако строительство возобновили в декабре 2020 года.
- Ранее Россия планировала завершить строительство "Северного потока-2" до сентября 2021 года. Правда, США анонсировали новые санкции.
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