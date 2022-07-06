"Элемент информационной войны": Подоляк прокомментировал заявление россии об участии путина в саммите G20

Михаил Подоляк 6 июля прокомментировал заявление россии об участии владимира путина в саммите G20. Советник главы Офиса Президента отметил, что такие мероприятия – это всегда определенные площадки для проведения пропаганды.

Подоляк в эфире телемарафона заметил: россияне приедут, чтобы заявить, что они якобы имели право зайти на территорию Украины, потому что здесь бегают какие-то "нацисты", сообщает 24 канал. россия попытается использовать эту площадку.

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Советник главы ОП подчеркнул, что с россиянами серьезно уже никто не общается. Там они хотят использовать G20, чтобы рассказать, что якобы имели право зайти, чтобы убивать украинцев.

Тем временем Украина привлечет контрпропаганду.

Эти заявления МИД России – это элемент информационной войны. Были заявления определенного количества политиков других стран о том, что не приемлемо участие Путина в каком-либо международном мероприятии подобного уровня. Посмотрим, как будут дальше развиваться события,

– заявил Подоляк.

Советник главы ОП подчеркнул, что Украина выскажет свою позицию по поводу участия Путина в саммите только тогда, когда организаторы объявят окончательный состав участников G20.

Зеленского пригласили на G20

Если вы видите в наших новостях фамилии и имена с маленькой буквы, это не ошибка, а позиция редакции по поводу действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.

Владимир Зеленский поблагодарил за приглашение на саммит G20. Украинский лидер заметил, что принимает его. В то же время участие Украины в саммите будет "зависеть от ситуации безопасности и от состава участников саммита".

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