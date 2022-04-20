В России заявили об успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат"

На космодроме "Плесецк" оккупанты провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Минобороны России. Об испытаниях доложили Владимиру Путину и показали видео запуска.

Читайте также: Почему больше не улыбаются российские "искандеры"

Аналогов в мире нет и еще долго не будет. Это уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших Вооруженных сил. Надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу бешеной агрессивной риторики, пытается угрожать нашей стране,

– прокомментировал Путин.

Отмечается, что россияне впервые провели испытания запуска ракеты "Сармат".

Глава Кремля рассказал, что эта ракета может "преодолевать все современные средства противоракетной обороны". Он также отметил, что для создания ракеты "Сармат" россияне использовали только российские узлы, компоненты, детали. РФ уже не впервые пытается такими испытаниями и учениями запугать мир.

"У ракеты "Сармат" радикально расширен диапазон боевого оснащения как по количеству блоков, так и по типам, включая гиперзвук", – отметили в Минобороны России.

Вас это может заинтересовать – крейсер "Москва" теперь принадлежит Украине: видео