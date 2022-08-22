Оккупация Песков пока не намечается, но в поселке идут бои, – советник Монастырского

российская пропаганда за последние две недели уже несколько раз отчиталась о якобы "взятии" Песков – поселка, который является пригородом Донецка. Правда, пока слишком рано – там до сих пор идут уличные бои.

За последнее время ситуация на фронтах российско-украинской войны не изменилась. Об этом в эфире 24 канала рассказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.

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В Песках продолжаются уличные бои

По последней информации, которую получал собеседник, Пески не находятся под оккупацией врага, но внутри поселка ведутся бои.

По состоянию на данный момент Пески не оккупированы врагом. Я бы не сказал, что там хотя бы намечается оккупация этого населенного пункта,

– заявил Ростислав Смирнов.

В то же время, он отметил, что на восточном направлении враг продолжает обстрелы из реактивной артиллерии, танков. Горячими точками на фронте остаются Бахмут и Авдеевское направление, в том числе Пески.

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Ситуация на других направлениях

Советник Дениса Монастырского также рассказал о ситуации на Южном направлении. Там враг пытался проводить незначительные штурмовые действия, но после ответа ВСУ отступил к исходным позициям.

В последнее время мы видим активизацию большого количества беспилотных летательных аппаратов. Враг проводит определенные разведывательные мероприятия,

– рассказал советник министра.

В то же время на Севере периодически проходят вражеские обстрелы приграничных населенных пунктов. В общем, ситуация остается стабильной.

Чем важны Пески