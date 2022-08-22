Оккупация Песков пока не намечается, но в поселке идут бои, – советник Монастырского
российская пропаганда за последние две недели уже несколько раз отчиталась о якобы "взятии" Песков – поселка, который является пригородом Донецка. Правда, пока слишком рано – там до сих пор идут уличные бои.
За последнее время ситуация на фронтах российско-украинской войны не изменилась. Об этом в эфире 24 канала рассказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.
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В Песках продолжаются уличные бои
По последней информации, которую получал собеседник, Пески не находятся под оккупацией врага, но внутри поселка ведутся бои.
По состоянию на данный момент Пески не оккупированы врагом. Я бы не сказал, что там хотя бы намечается оккупация этого населенного пункта,
– заявил Ростислав Смирнов.
В то же время, он отметил, что на восточном направлении враг продолжает обстрелы из реактивной артиллерии, танков. Горячими точками на фронте остаются Бахмут и Авдеевское направление, в том числе Пески.
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Ситуация на других направлениях
Советник Дениса Монастырского также рассказал о ситуации на Южном направлении. Там враг пытался проводить незначительные штурмовые действия, но после ответа ВСУ отступил к исходным позициям.
В последнее время мы видим активизацию большого количества беспилотных летательных аппаратов. Враг проводит определенные разведывательные мероприятия,
– рассказал советник министра.
В то же время на Севере периодически проходят вражеские обстрелы приграничных населенных пунктов. В общем, ситуация остается стабильной.
Чем важны Пески
- О Песках мы слышали на протяжении всей российско-украинской войны с 2014 года. Ведь этот поселок является пригородом Донецка, и именно рядом с ним расположен пресловутый Донецкий аэродром.
- Поселок все время был в эпицентре боевых действий, поэтому из более чем 2 тысяч населения по состоянию на начало 21 века в 2015 году там осталось всего 5 человек.
- В начале августа 2022 года, в разгар полномасштабного вторжения россии, пропагандисты вроде симоньян или кадырова начали заявлять о "захвате" Песков.